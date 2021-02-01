С сегодняшнего дня в Харьюмаа и Ида-Вирумаа действуют новые ограничения

Поскольку распространение коронавируса очень масштабно и интенсивность заболевания очень высока по всей стране, правительство приняло решение унифицировать ограничения в Эстонии. В Харьюмаа и Ида-Вирумаа новые ограничения начинают действовать с понедельника, 1 февраля, а в остальных уездах Эстонии — со среды, 3-го февраля.
Останутся в силе прежние общие правила, в соответствии с которыми везде в помещениях нужно носить маски, если не предписано иного, при передвижении необходимо соблюдать правило 2+2.
Из новых изменений — часы работы общепита и развлекательных заведения продлили до 21:00, а также при определенных условиях могут продолжить свою работу спа, бани и водные центры. Вновь открываются кинозалы и театры.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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