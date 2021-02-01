С сегодняшнего дня в Харьюмаа и Ида-Вирумаа действуют новые ограничения

Останутся в силе прежние общие правила, в соответствии с которыми везде в помещениях нужно носить маски, если не предписано иного, при передвижении необходимо соблюдать правило 2+2.

Из новых изменений — часы работы общепита и развлекательных заведения продлили до 21:00, а также при определенных условиях могут продолжить свою работу спа, бани и водные центры. Вновь открываются кинозалы и театры.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!