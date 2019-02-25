С сегодняшнего дня предварительное голосование доступно на всех избирательных участках(1)
Сегодня в 12:00 началось предварительное голосование на выборах в Рийгикогу на всех избирательных участках.
Сегодня в 12:00 началось предварительное голосование на выборах в Рийгикогу на всех избирательных участках.
Оно продлится три дня, до 27 февраля, 20:00. В этот период открыты все участки (всего их в Эстонии — 451). Проголосовать можно как на избирательном участке по месту жительства, так и на участках, где организуется голосование не по месту жительства.
В каждом городе и волости есть по меньшей мере один такой участок. Дополнительную информацию можно найти в картографическом приложении valimised.rahvastkuregister.ee.
Для голосования в участке при себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией, например, ID-карту, паспорт или водительские права. Карту избирателя при себе иметь необязательно.
Электронное голосование проходит по адресу www.valimised.ee до 27 февраля, 18:00. При желании отданный электронным путем голос можно изменить. Для этого можно снова проголосовать электронным путем или на избирательном участке в период предварительного голосования.
В день выборов, 3 марта, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства. Электронный голос изменить нельзя.
Сегодня, по состоянию на 10:00 проголосовали 140 807 человек. Из них в уездных центрах проголосовали 21 375 человек, по интернету — 119 432.
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