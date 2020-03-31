С сегодняшнего дня на телеканале ПБК в эфир начнут выходить ”Новости Таллинна”

Как сообщает городская служба по связям с общественностью, передача ”Новости Таллинна” будет выходить в эфир ПБК в течение объявленной в стране чрезвычайной ситуации и до 28 мая включительно. Ведущими станут Екатерина Плехова и Вадим Малышкин, хорошо знакомые телезрителям по программе ”Доброе утро, Таллинн!”

”Мы все понимаем, что в нынешней ситуации информация о происходящем должна достигать жителей города и страны оперативно и именно по тем каналам, где люди привыкли её получать, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Закрытие программы ”Новости Эстонии” на ПБК несомненно ограничило доступ к актуальной и полезной информации для значительной части русскоговорящего населения страны. Поэтому город, со своей стороны, приложил усилия, чтобы эта возможность вернулась к телезрителям как минимум на период чрезвычайного положения”

Согласно исследованию телевизионной аудитории, проводимому Kantar Emor, в феврале Первый Балтийский канал по-прежнему оставался одним из наиболее популярных среди русскоговорящей аудитории — дневная доля просмотра канала в этой аудитории составляла 12,7%.

”Следует также выразить признательность руководству телеканала, которое сочло возможным предоставить ”Новостям Таллинна” лучшее эфирное время на Первом Балтийском канале бесплатно”, — отметил Кылварт.