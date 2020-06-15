С сегодняшнего дня на шести участках дорог будет ограничено движение

Так, в начале Таллиннской окружной дороги в рамках строительных работ дорожной развязки Вяо (1 км) будет установлено ограничение скорости.

В Кйиза на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру (7 км) в Пярнумаа с 9 утра до 17 дня будет производиться вырубка опасных деревьев. Скорость движения будет ограничена.

На участке Пылма-Пурку на шоссе Рапла-Ярваканди-Кергу (14-16 км) в Рапламаа из-за дорожных работ скорость будет ограничена до утра 18 июня.

На шоссе Кейла-Хаапсалу в Линнамяэ (62-64 км) в Ляэнемаа в связи с ремонтом дорожного покрытия одна полоса движения будет закрыта для движения, а скорость ограничена.

На участке Кааве-Каавере на шоссе Йыгева-Пылтсамаа в Йыгевамаа (5-13 км) начинаются работы по реконструкции. Полосы будут попеременно закрыты, движение будет регулироваться либо светофором, либо регулировщиками. Работы закончатся в середине декабря.

На шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийеметса в Тырвайыэ в Ида-Вирумаа (7 км) начинается ремонт труб. В районе работ скорость будет ограничена, движение будет регулироваться либо светофором, либо регулировщиками. Работы продлятся до 19 июня.