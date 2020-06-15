С сегодняшнего дня на шести участках дорог будет ограничено движение
Начиная с сегодняшнего дня на шести участках дорог в Эстонии уменьшается максимально разрешенная скорость.
Начиная с сегодняшнего дня на шести участках дорог в Эстонии уменьшается максимально разрешенная скорость.
Так, в начале Таллиннской окружной дороги в рамках строительных работ дорожной развязки Вяо (1 км) будет установлено ограничение скорости.
В Кйиза на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру (7 км) в Пярнумаа с 9 утра до 17 дня будет производиться вырубка опасных деревьев. Скорость движения будет ограничена.
На участке Пылма-Пурку на шоссе Рапла-Ярваканди-Кергу (14-16 км) в Рапламаа из-за дорожных работ скорость будет ограничена до утра 18 июня.
На шоссе Кейла-Хаапсалу в Линнамяэ (62-64 км) в Ляэнемаа в связи с ремонтом дорожного покрытия одна полоса движения будет закрыта для движения, а скорость ограничена.
На участке Кааве-Каавере на шоссе Йыгева-Пылтсамаа в Йыгевамаа (5-13 км) начинаются работы по реконструкции. Полосы будут попеременно закрыты, движение будет регулироваться либо светофором, либо регулировщиками. Работы закончатся в середине декабря.
На шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийеметса в Тырвайыэ в Ида-Вирумаа (7 км) начинается ремонт труб. В районе работ скорость будет ограничена, движение будет регулироваться либо светофором, либо регулировщиками. Работы продлятся до 19 июня.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Коно – разочарование, Сиприано – сомнение, Трубин – надежда"
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Мгновенный ответ вдовы погибшего на предложенную помощь Ефремова
В Пекине заявили о риске эпидемии из-за вспышки КВИ на рынке