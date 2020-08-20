С сегодняшнего дня можно скачать эстонское приложение Hoia для борьбы с коронавирусом

”Мы внедрили решение по обеспечению конфиденциальности приложения „Hoia” до начала работ по программированию. Местонахождение людей не отслеживается, а данные о состоянии здоровья обрабатываются только для того, чтобы проверить, действительно ли человек болен коронавирусом, прежде чем отправлять уведомления. Разработка данного приложения была примером для государства как запускать услуги на основании данных”, — отметил член правления Cybernetica AS Дан Богданов.
Мобильное приложение было создано в сотрудничестве между министерством социальных дел, центром инфосистем здоровья и благополучия и 12 эстонскими предприятиями — Cybernetica, Fujitsu Estonia, Guardtime, Icefire, Iglu, Mobi Lab, Mooncascade, Velvet, FOB Solutions, Heisi IT OÜ, Bytelogics и ASA Quality Services OÜ. В разработку приложения также свой вклад внесла швейцарская группа проекта DP-3T, а созданное ею решение является основой эстонского приложения.
”Основная функция приложения — это информировать пользователя о том, был ли он в тесном контакте с инфицированным COVID-19 человеком. Однако информация о заражении человека и его близких контактах является частной и ее нельзя распространять. Таким образом, мы можем сказать, что разработкой приложения мы разрешили своего рода противоречие. Мы разрешили это противоречие благодаря современной криптографии, используемой в приложении”, — сказал разработчик программного обеспечения Icefire Алексей Бляхин.
Сначала мобильное приложение „Hoia” можно будет использовать только в Эстонии. Следующий шаг — обмен анонимными кодами контактных за пределами страны для того, чтобы приложение можно было использовать, например, во время путешествия или командировки.
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