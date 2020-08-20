С сегодняшнего дня можно скачать эстонское приложение Hoia для борьбы с коронавирусом

”Самый эффективный способ сдержать распространение коронавируса — это в случае появления симптомов заболевания оставаться дома и обращаться к семейному врачу, а также при передвижении держаться на безопасном расстоянии от других людей. Однако, если мы хотим продолжить жить обычной жизнью, то есть ходить на работу и в школу, в театр и на концерты, пользоваться общественным транспортом или путешествовать, то скорее всего мы не всегда сможем держаться на достаточном расстоянии. Департамент здоровья продолжит свою повседневную работу по выявлению инфицированных и их близких контактов, но мы также можем внести свой вклад в предотвращение распространения вируса. Мобильное приложение — это дополнительная действенная мера для уменьшения потенциальных контактов с коронавирусом. Я призываю жителей Эстонии заботиться о себе и своих близких, а также помогать в борьбе с коронавирусом конфиденциально и безопасно с помощью приложения”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Если какой-либо пользователь мобильного приложения заболеет, то он отметит себя (то есть свой анонимный код) заболевшим и другие пользователи приложения получат уведомление о возможном близком контакте с зараженным. Приложение уведомляет пользователя в том случае, если его телефон находился во время инфекционного периода на расстоянии двух или менее метров и как минимум в течение 15 минут с телефоном инфицированного. Приложение также предоставляет начальные инструкции о том, как действовать. Таким образом, приложение также будет информировать людей, которых сам инфицированный человек не знает или не помнит, позволяя им принимать меры для защиты своего здоровья и здоровья других.

При разработке приложения особое внимание было уделено конфиденциальности и безопасности. Мобильные телефоны общаются друг с другом с помощью радиосигналов Bluetooth, обмениваясь кодами, которые ничего не говорят о пользователях приложения. Через приложение государство не получает никакой информации о личности инфицированных или их близких контактах.