С сегодняшнего дня медсестры могут выдавать справки для получения вспомогательного средства

”Для того, чтобы выданная справка отвечала действительным нуждам пациента и позже не пришлось ходатайствовать о новой справке, нуждающемуся в помощи или его близким нужно заранее продумать, необходимо ли одно или несколько вспомогательных средств. Для этого стоит оценить ежедневную среду и траектории движения пациента и обсудить с врачом или медсестрой дальнейшие перспективы своего здоровья”, — советует Тийдо. Также она подчеркнула, что для приобретения вспомогательного средства на льготных условиях необходимо убедиться в том, что записи врача или медсестры о вспомогательном средстве составлены по возможности максимально точно.
Хотя выданная врачом или медсестрой точная справка о необходимом вспомогательном средстве поможет пациенту получить государственную льготу, нельзя забывать и о других необходимых документах, которые нужны для льготного приобретения вспомогательного средства. ”Необходимо помнить о том, что при обращении в центр вспомогательных средств у нуждающегося в помощи или его близкого помимо справки или реабилитационного плана должны быть и удостоверяющий личность документ, личная карта вспомогательного средства, при наличии — доказывающий признанное ограничение здоровья или потерянную трудоспособность документ (например, карта лица с ограниченными возможностями здоровья, карта, подтверждающая сниженную трудоспособность и пр.) и в случае молодого учащегося 18-26 лет — справка из учебного заведения”, — перечисляет Тийдо.
”Призываю и близких быть в помощь и поддерживать тех членов семьи, которым необходимо посетить врача или побывать в центре вспомогательных средств”, — подчеркивает Тийдо.
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