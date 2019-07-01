С сегодняшнего дня медсестры могут выдавать справки для получения вспомогательного средства

По словам руководителя сферы обслуживания клиентов центра вспомогательных средств Invaru Катри Тийдо, если до сих пор справку для получения вспомогательного средства могли выдать только семейные врачи и врачи-специалисты, то, начиная с этого июля, эта возможность распространяется и на медсестер.

”Учитывая, что представительства нашего центра посещают ежемесячно более 10 000 человек, это изменение поможет как многим нуждающимся в помощи и членам их семей, так, надеемся, и нам отныне более быстрее решать проблемы наших клиентов”, — отметила Тийдо.

Тийдо пояснила, что в дальнейшем медсестры могут выдавать необходимые справки для приобретения или проката с госльготой вспомогательных средств для передвижения, а также подгузники, товары для туалета, подушки для сиденья в инвалидной коляске и средства от пролежней. В то же время право выдачи документов на определенные вспомогательные средства по-прежнему останется только у семейных врачей и врачей-специалистов. Также такие справки не сможет выдавать медсестра, которая не прошла обучение от Департамента социального страхования и Союза медсестер Эстонии на знание сферы вспомогательных средств.