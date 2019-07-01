01.07.2019, 09:30

С сегодняшнего дня медсестры могут выдавать справки для получения вспомогательного средства


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Invaru.Invatehnika ja abivahendid.Tallinn
Invaru.Invatehnika ja abivahendid.TallinnFoto: Vallo Kruuser

С 1 июля у всех медсестер, которые прошли соответствующее обучение, есть возможность помочь пациентам с получением различных вспомогательных средств, выдавая необходимую для это справку, которая позволяет получить вспомогательное средство с государственной льготой, сказано в пресс-релизе.

По словам руководителя сферы обслуживания клиентов центра вспомогательных средств Invaru Катри Тийдо, если до сих пор справку для получения вспомогательного средства могли выдать только семейные врачи и врачи-специалисты, то, начиная с этого июля, эта возможность распространяется и на медсестер.

”Учитывая, что представительства нашего центра посещают ежемесячно более 10 000 человек, это изменение поможет как многим нуждающимся в помощи и членам их семей, так, надеемся, и нам отныне более быстрее решать проблемы наших клиентов”, — отметила Тийдо.

Тийдо пояснила, что в дальнейшем медсестры могут выдавать необходимые справки для приобретения или проката с госльготой вспомогательных средств для передвижения, а также подгузники, товары для туалета, подушки для сиденья в инвалидной коляске и средства от пролежней. В то же время право выдачи документов на определенные вспомогательные средства по-прежнему останется только у семейных врачей и врачей-специалистов. Также такие справки не сможет выдавать медсестра, которая не прошла обучение от Департамента социального страхования и Союза медсестер Эстонии на знание сферы вспомогательных средств.

”Для того, чтобы выданная справка отвечала действительным нуждам пациента и позже не пришлось ходатайствовать о новой справке, нуждающемуся в помощи или его близким нужно заранее продумать, необходимо ли одно или несколько вспомогательных средств. Для этого стоит оценить ежедневную среду и траектории движения пациента и обсудить с врачом или медсестрой дальнейшие перспективы своего здоровья”, — советует Тийдо. Также она подчеркнула, что для приобретения вспомогательного средства на льготных условиях необходимо убедиться в том, что записи врача или медсестры о вспомогательном средстве составлены по возможности максимально точно.

Хотя выданная врачом или медсестрой точная справка о необходимом вспомогательном средстве поможет пациенту получить государственную льготу, нельзя забывать и о других необходимых документах, которые нужны для льготного приобретения вспомогательного средства. ”Необходимо помнить о том, что при обращении в центр вспомогательных средств у нуждающегося в помощи или его близкого помимо справки или реабилитационного плана должны быть и удостоверяющий личность документ, личная карта вспомогательного средства, при наличии — доказывающий признанное ограничение здоровья или потерянную трудоспособность документ (например, карта лица с ограниченными возможностями здоровья, карта, подтверждающая сниженную трудоспособность и пр.) и в случае молодого учащегося 18-26 лет — справка из учебного заведения”, — перечисляет Тийдо.

”Призываю и близких быть в помощь и поддерживать тех членов семьи, которым необходимо посетить врача или побывать в центре вспомогательных средств”, — подчеркивает Тийдо.

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