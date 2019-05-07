С сегодняшнего дня камера замера скорости в Кристийне будет штрафовать и за проезд на красный свет

Установленная в кабине камера Vitronic работает по типу лидара, является очень мощной и способна выполнять несколько задач одновременно. По словам главы одела по обслуживанию дорог Департамента шоссейных дрог Эркки Вахеоя, система позволяет фиксировать транспортные средства одного направления движения объемом до трех полос. Также камера способна фиксировать преодоление стоп-линии и перекрестка. Если водитель пресекает стоп-линию, но на перекресток не выезжает, то штрафа не будет. Хотя камера позволяет одновременно выявлять и нарушение скорости, и пресечение перекрестка на красный свет, штраф назначается только за действие, за которое предусмотрен больший штраф.

Вахеоя отметил, что системы, способные фиксировать проезд на красный свет, более габаритны, поэтому могут быть установлены только в более вместительных кабинах. ”Кроме Кристийне, такого типа кабины имеются в Аре, Пуху, Либасте, Ранну и Кийа”. — сказал он.

Окончательному введению камер в эксплуатацию предшествовал трехмесячный период тестирования. Список всех мест, где установлены камеры замера скорости, можно посмотреть здесь.