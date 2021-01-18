С сегодняшнего дня кафе и рестораны Харьюмаа и Ида-Вирумаа снова открыты для посетителей(4)
С понедельника частично ослаблены ограничения для предприятий общественного питания, введенные в Харьюмаа и Ида-Вирумаа из-за распространения коронавируса.
С понедельника частично ослаблены ограничения для предприятий общественного питания, введенные в Харьюмаа и Ида-Вирумаа из-за распространения коронавируса.
Рестораны, кафе и закусочные могут принимать посетителей с шести утра до семи вечера, однако с соблюдением требования 25%-ной заполняемости. Еду на вынос по-прежнему можно продавать круглосуточно, напоминает RusERR.
Кроме того, во внутренних помещениях разрешены занятия спортом, кружки по интересам, работа с молодежью и курсы повышения квалификации в формате индивидуальных занятий.
Музеи и выставки могут принимать посетителей с условием половинной заполняемости помещений.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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