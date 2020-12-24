С сегодняшнего дня церкви могут быть заполнены максимум наполовину

”Такой лимит необходим для того, чтобы ограничить распространение коронавируса во время рождественских праздников, когда в церкви приходит больше людей,” — сказала министр народонаселения Рийна Солман. Она попросила с учётом ограничений держать церкви открытыми дольше обычного, в интересах рассредоточения прихожан проводить богослужения по нескольку раз в день или в течение всего праздничного периода, призывая посетителей перед приходом предварительно регистрироваться, чтобы избежать ситуации, когда кто-то останется за дверью храма.

Для ясности: требование заполненности церквей максимум на 50 % по всей Эстонии было советом правительству и желанием самих приходов. ”Я рада, что объединения верующих и приходы проявили понимание и активно сотрудничали с нами ради того, чтобы в сложившихся условиях соблюдались требования безопасности и здоровье людей не подвергалось необоснованному риску,” — сказала министр народонаселения.

”Прошу всех по возможности не идти в церковь, а смотреть рождественские богослужения по телевизору, интернету или слушать по радио — это в первую очередь относится к пожилым, входящим в группу риска и всем тем, кто чувствует недомогание,” — подчеркнула Рийна Солман.

Запланировано несколько трансляций рождественских служб — например, сегодня с 16 часов ЭТВ будет вести трансляцию богослужения из Яановой церкви, а в 17 часов Викерраадио и Классикараадио начнут трансляцию из Хаапсалуской епископальной домской церкви.

Вдобавок правительство решило, что с понедельника, 28 декабря, запрет на проведение концертов, введённый в Ида-Вирумаа, распространится и на Харьюмаа. Поэтому с понедельника нельзя будет проводить концерты и в церквях обоих уездов.

Лимит заполняемости помещений введён с целью снизить число близких контактов посетителей церквей и избежать передачи вируса в храмах. Вдобавок следует соблюдать правило 2+2, носить маски и дезинфицировать руки, для чего церкви должны обеспечить наличие и доступность дезинфектантов.