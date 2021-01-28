С самой красивой женщины Эстонии требуют миллион евро — и это лишь малая часть ее проблем

У Fort Holding — предприятия бывшей светской львицы и ее мужа, ливанского принца, миллионера и хирурга Мунира Увайда — проблемы с Налогово-таможенным департаментом Эстонии.

Кадри Увайда — член правления Fort Holding. На принадлежащую фирме недвижимость, среди которой мыза Пяэрду, десятки гектаров земли в волости Мярьямаа и две квартиры в Старом городе, еще с лета 2019 года установлены судебные ипотеки и запрет на распоряжение в пользу Эстонской республики.

Õhtuleht

Последние несколько лет Увайда безуспешно судилась с департаментом, который считает, что управляемая ею фирма не заплатила налоги со сделок в 2016–2018 годах. Уже готово налоговое решение (точная сумма неизвестна), которое Fort Holding пытается снова оспорить в суде. Разбирательства продолжаться в марте в Таллиннском административном суде.

Налогово-таможенный департамент считает, что женщина перевела на свой счет от фирмы в общей сложности 2,2 млн евро. Она использовала деньги в личных целях и знала, что никогда не выплатит их фирме обратно. Все было оформлено в виде кредита, но Коммерческий кодекс не позволяет фирме выдавать кредит своим же членам правления.

Когда департамент обратил на сомнительную сделку внимание, то супружеская чета Увайда придумала схему, куда привлекли также фирму мужа сестры Кадри и несколько связанных с Муниром американских акционерных обществ. С помощью этой схемы огромный долг Кадри Увайда перед Fort Holding волшебным образом обнулили — теперь уже, наоборот, фирма осталась в долгу женщине. Налогово-таможенный департамент посчитал, что это нереально

Сотрудники Налоговой выяснили, что женщина получила от фирмы не связанные с предпринимательством выплаты как минимум на 1,1 млн евро.

Между тем фирмы Fort Holding нет в списке налоговых должников — буть может, потому что налоги были сначала уплачены, а уже потом оспорены в суде. Еще два года назад у Fort Holding был реальный налоговый долг. Судебный исполнитель даже начал распродавать недвижимость ыирмы, в том числе и мызу, но объявление о продаже быстро пропало — якобы было достигнуто соглашение с владельцем.