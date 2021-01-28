С самой красивой женщины Эстонии требуют миллион евро — и это лишь малая часть ее проблем

Налогово-таможенный департамент считает, что обладательница титула "Мисс Эстония 1998" Кадри Увайда (Вяльяотс) вывела из своей фирмы крупную сумму, не заплатив налоги. Однако это не самая большая проблема красавицы, проживающей в Ливане.
Кадри Увайда — член правления Fort Holding. На принадлежащую фирме недвижимость, среди которой мыза Пяэрду, десятки гектаров земли в волости Мярьямаа и две квартиры в Старом городе, еще с лета 2019 года установлены судебные ипотеки и запрет на распоряжение в пользу Эстонской республики.
Последние несколько лет Увайда безуспешно судилась с департаментом, который считает, что управляемая ею фирма не заплатила налоги со сделок в 2016–2018 годах. Уже готово налоговое решение (точная сумма неизвестна), которое Fort Holding пытается снова оспорить в суде. Разбирательства продолжаться в марте в Таллиннском административном суде.
Налогово-таможенный департамент считает, что женщина перевела на свой счет от фирмы в общей сложности 2,2 млн евро. Она использовала деньги в личных целях и знала, что никогда не выплатит их фирме обратно. Все было оформлено в виде кредита, но Коммерческий кодекс не позволяет фирме выдавать кредит своим же членам правления.
Когда департамент обратил на сомнительную сделку внимание, то супружеская чета Увайда придумала схему, куда привлекли также фирму мужа сестры Кадри и несколько связанных с Муниром американских акционерных обществ. С помощью этой схемы огромный долг Кадри Увайда перед Fort Holding волшебным образом обнулили — теперь уже, наоборот, фирма осталась в долгу женщине. Налогово-таможенный департамент посчитал, что это нереально
Сотрудники Налоговой выяснили, что женщина получила от фирмы не связанные с предпринимательством выплаты как минимум на 1,1 млн евро.
Между тем фирмы Fort Holding нет в списке налоговых должников — буть может, потому что налоги были сначала уплачены, а уже потом оспорены в суде. Еще два года назад у Fort Holding был реальный налоговый долг. Судебный исполнитель даже начал распродавать недвижимость ыирмы, в том числе и мызу, но объявление о продаже быстро пропало — якобы было достигнуто соглашение с владельцем.
Изданию не удалось связаться с самой Кадри Увайда, проживающей в Ливане. Ее адвокат Эли Тяпп отказалась от комментариев, как и Налогово-таможенный департамент.
Однако проблемы с налогами — не самые главные среди проблем обладательницы титула самой красивой женщины Эстонии. Еее мужа Мунира Увайда связывают с масштабным страховым мошенничеством в США, а муж сестры в связи с той же аферой находится в Калифорнии под стражей.
По мнению ведущих дело прокуроров, преступная группировка контролировала несколько лжеклиник, через которые в течение десяти лет было совершено множество различных преступлений. Это и налоговые и страховые махинации, и отмывание денег, и прочее. Первое обвинение было предъявлено в 2015 году, второе — в 2018. Речь идет о более чем 100 эпизодов и более 300 млн долларов прибыли.
Согласно обвинению, речь шла по сути об игре с человеческими жизнями. Причастные к делу лица выписывали тысячам пациентов дорогие и ненужные им лекарства, за которые снимали деньги с работодателей или страховых компаний работодателей этих пациентов.
С бизнесом было связано несколько десятков человек, но в его центре стоял Мунир. Наказание главарей ждет суровое, вплоть до пожизненного. При этом самого Мунира властям под стражу заключить не удалось. Сейчас он успешно прячется в Ливане.
А вот Яанека Хунта, мужа сестры Кадри, задержали в США. Согласно обвинению, он участвовал в афере в 2015-2018 гг в качестве руководителя одной из таких клиник. По сути он являлся танкистом своего свояка Мунира.
Сейчас власти США уже закончили расследование и отправили дело в суд. Например, Хунта связывают с более 90 преступными эпизодами. Мунир Увайда оплатил расходы на адвокатов Хунта и других обвиняемых уже на 4 млн долларов.
В конце девяностых "Мисс Эстония 1998" Кадри Вяльяотс встретила харизматичного ливанского принца и миллионера Мунира Увайда и 1 января 2000 года вышла за него замуж в Лас-Вегасе. С того времени пара живет в Ливане. Около десяти лет назад Мунира связывали с убийством одной из его любовниц в США. Сам он свою причастность отрицал и в итоге обвинение ему так и не предъявили.
Мызу Пяэрду в Рапламаа, построенную в 16 веке, Кадри и Мунир купили в начале 2000-х с целью восстановить историческое здание и разводить там лошадей. В музу были вложены как минимум 10 млн крон, но реставрационные работы остановились уже несколько лет тому назад.
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