"С рюмкой водки на столе." Кая Каллас призвала людей отметить День независимости в семейном кругу

По словам премьера, безответственными являются зарегистрированные инициативы Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и партии Isamaa, которые предполагают сбор 24 февраля большого числа людей.

Как известно, EKRE планирует провести в честь Дня независимости в Таллинне традиционное факельное шествие.

Вместо общественных мероприятий Кая Каллас призвала людей отметить очередную годовщину независимости в семейном кругу.

"Съедим бутербродик с килькой, поднимем рюмочку водки и будем дома, а не станем собираться большими группами, ведь это способствует распространению вируса. Это мой призыв!"

По иронии судьбы партия Каи Каллас (Партия реформ) за день до этого — 23 февраля — намерена провести два общественных сбора: один на площадке Ныммеского рынка, а второй — рядом с автобусной остановкой "Лепистику". С целью пропаганды либерального мировоззрения.