"С рюмкой водки на столе." Кая Каллас объяснила, как следует нынче отмечать День независимости

По словам премьера, безответственными являются зарегистрированные инициативы Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и партии Isamaa, которые предполагают сбор 24 февраля большого числа людей.
Как известно, EKRE планирует провести в честь Дня независимости в Таллинне традиционное факельное шествие.
Вместо общественных мероприятий Кая Каллас призвала людей отметить очередную годовщину независимости в семейном кругу.
"Съедим бутербродик с килькой, поднимем рюмочку водки и будем дома, а не станем собираться большими группами, ведь это способствует распространению вируса. Это мой призыв!"
По иронии судьбы партия Каи Каллас (Партия реформ) за день до этого — 23 февраля — намерена провести два общественных сбора: один на площадке Ныммеского рынка, а второй — рядом с автобусной остановкой "Лепистику". С целью пропаганды либерального мировоззрения.
Трагедия чемпионки, которая ненавидела коммунизм
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло