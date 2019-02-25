С Ратушной площади впервые взлетит воздушный шар

”Взлет сине-черно-белого воздушного шара запланирован завтра на 15.30. Подготовка к полету вместе с инструктажем летящих на шаре школьников начнется в 15.00. Приглашаем всех желающих прийти на Ратушную площадь и понаблюдать за историческим моментом. На воздушном шаре вместе с двумя пилотами полетят победили конкурса управы Илиан Хеленди и Диана Шумилина, видео которых были признаны лучшими”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Он поблагодарил Эстонскую федерацию воздушного спорта и клуб Keelutsoon, совместно с которыми организуется полет. Полет на высоте до 200 метров продлится примерно час. Согласно прогнозу направления ветра, воздушный шар полетит в сторону Кийли. При неблагоприятных погодных условия полет будет перенесен. Изначально полет был запланирован на начало ноября прошлого года, но из-за переменчивого ветра его пришлось перенести. Сразу после того, как с Ратушной площади была убрана рождественская ель, начались поиски подходящего для полета дня.

Стартующий завтра с Ратушной площади воздушный шар совершил уже 60 полетов. Он также участвовал в чемпионате мира в Австрии. Полеты на воздушных шарах над центром Таллинна со стартом с площади Вабадузе, Тоомпеа и из парка Хирве осуществлялись и раньше, но с Ратушной площади шар полетит впервые.