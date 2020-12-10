С пятницы в Ида-Вирумаа запрещен выход на лед приграничных водоемов

”Хотя в последние дни морозная зимняя погода способствует образованию льда на поверхности водоемов, толщина его недостаточна, чтобы выдержать вес человека и тем более транспортного средства”, — сказал руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Урмас Эльми.

Людей может вводить в заблуждение то обстоятельство, что по краям водоемов уже образовался тонкий слой льда. ”Ни один водоем еще не успел за последние несколько холодных дней равномерно замерзнуть. Отошедший на несколько метров от берега человек может легко провалиться под тонкий слой льда. Безопасная толщина льда, которая может выдержать вес человека — это 7-10 сантиметров, и сейчас и в приграничных водоемах, и во внутритерриториальных водах такая толщина льда отсутствует”, — добавил Эльми.

Кордоны постоянно следят за ситуацией и сообщат, когда толщина льда будет безопасной для передвижения пешком и на транспортных средствах.

Полиция призывает также воздержаться от выхода на лед во внутритерриториальных водоемах страны.

Информацию о текущей толщине льда можно узнать в ближайшем кордоне. В случае, если вы попали в беду в приграничных водах, необходимо сразу же позвонить на номер экстренной помощи 112.