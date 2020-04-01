С пятницы изменится время работы бюро обслуживания Идаской и Ляэнеской префектур

Просим не приходить в бюро без критической необходимости и заранее проверить время работы бюро обслуживания на сайте www.politsei.ee/ru.

Время работы бюро с 3 апреля:

· Нарва, Раквере, Йыхви, Пярну, Хаапсалу, Пайде и Рапла — с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов;

· Кярдла — по понедельникам и средам с 9 до 15 часов;

· бюро в Курессааре закрыто.

„Наша просьба ко всем клиентам не приходить в бюро обслуживания без критической необходимости. Если есть возможность, просим воспользоваться нашим электронным бюро самообслуживания. Если посещение бюро нельзя отложить, проверьте, пожалуйста, время работы бюро заранее", — сказала руководитель службы обслуживания Ляэнеской префектуры Анника Пярна.

Время работы бюро в Таллинне и на территории Лыунаской префектуры сейчас остается прежним.

Информацию о времени работы бюро можно найти на сайте или получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000.

Для использования электронных услуг вместо ID-карты можно использовать mobiil-ID, Smart-ID или Digi-ID’d. Для удостоверения личности можно использовать паспорт.

Бюро самообслуживания находится на сайте https://www.politsei.ee/et/iseteenindus.

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