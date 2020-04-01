С пятницы изменится время работы бюро обслуживания Идаской и Ляэнеской префектур
В связи с чрезвычайным положением с этой пятницы, 3 апреля, изменяется время работы бюро обслуживания в Идаской и Ляэнеской префектур.
В связи с чрезвычайным положением с этой пятницы, 3 апреля, изменяется время работы бюро обслуживания в Идаской и Ляэнеской префектур.
Просим не приходить в бюро без критической необходимости и заранее проверить время работы бюро обслуживания на сайте www.politsei.ee/ru.
Время работы бюро с 3 апреля:
· Нарва, Раквере, Йыхви, Пярну, Хаапсалу, Пайде и Рапла — с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов;
· Кярдла — по понедельникам и средам с 9 до 15 часов;
· бюро в Курессааре закрыто.
„Наша просьба ко всем клиентам не приходить в бюро обслуживания без критической необходимости. Если есть возможность, просим воспользоваться нашим электронным бюро самообслуживания. Если посещение бюро нельзя отложить, проверьте, пожалуйста, время работы бюро заранее", — сказала руководитель службы обслуживания Ляэнеской префектуры Анника Пярна.
Время работы бюро в Таллинне и на территории Лыунаской префектуры сейчас остается прежним.
Информацию о времени работы бюро можно найти на сайте или получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000.
Для использования электронных услуг вместо ID-карты можно использовать mobiil-ID, Smart-ID или Digi-ID’d. Для удостоверения личности можно использовать паспорт.
Бюро самообслуживания находится на сайте https://www.politsei.ee/et/iseteenindus.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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