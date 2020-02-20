С президентом не согласились. Комиссия Рийгикогу направила Закон о пенсионной реформе в парламент в прежнем виде

За предложение не вносить поправки в законопроект, не провозглашенный президентом, проголосовали пять членов комиссии от коалиционных партий. Против были четыре депутата от оппозиции, по оценке которых пенсионная реформа не соответствует основному закону.

Повторное обсуждение реформы может состояться в Рийгикогу в первой половине марта.