20.02.2020, 19:22

С президентом не согласились. Комиссия Рийгикогу направила Закон о пенсионной реформе в парламент в прежнем виде


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С президентом не согласились. Комиссия Рийгикогу направила Закон о пенсионной реформе в парламент в прежнем виде
Foto: Ester Vaitmaa

Конституционная комиссия парламента приняла решение направить Закон о пенсионной реформе на повторное чтение в Рийгикогу в неизмененном виде, передает rus.err.

За предложение не вносить поправки в законопроект, не провозглашенный президентом, проголосовали пять членов комиссии от коалиционных партий. Против были четыре депутата от оппозиции, по оценке которых пенсионная реформа не соответствует основному закону.

Повторное обсуждение реформы может состояться в Рийгикогу в первой половине марта.

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