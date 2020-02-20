20.02.2020, 19:22
С президентом не согласились. Комиссия Рийгикогу направила Закон о пенсионной реформе в парламент в прежнем виде(2)
Конституционная комиссия парламента приняла решение направить Закон о пенсионной реформе на повторное чтение в Рийгикогу в неизмененном виде, передает rus.err.
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