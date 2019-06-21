С праздника Яановой ночи в Кесклинне можно будет попасть домой на трамвае

Празднование Яановой ночи в Кесклинне начнется 23 июня в 18:00 на стадионе бастиона Скооне (Суур Раннавярав, 1) и закончится в 01:00. После праздника от трамвайной остановки у Горхолла можно будет попасть в Кадриорг, Ласнамяэ и Копли, а также с пересадкой в Уус-Мааильм, сообщает управа Кесклинна.
”В этом году традиционное празднование Яановой ночи в Кесклинне состоится в новом месте около бастиона Скооне, поскольку на стадионе "Калев" пройдет праздник танца, а сам стадион обновляется. Стадион у бастиона находится на краю Старого города, в пешей доступности для жителей центра. Однако на праздник приедут и люди, которые живут поодаль. Для них у нас хорошая новость — движение трамваев будет продлено и поэтому после окончания Яановой ночи в Кесклинне можно будет поехать домой на трамвае”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
С остановки у Горхолла в сторону Кадриорга трамваи №1 будут отходить дополнительно в 0:30, 1:15, а трамваи №2 в направлении Ласнамяэ — в 0:45, 1:00, 1:30. В направлении Копли последний трамвай также отправится около 01:00. Кроме этого, с пересадкой после 01:00 можно будет попасть и в Уус-Мааильм, проехав до остановки ”Винеэри” на отправляющемся в депо трамвае.
Ворота стадиона бастиона Скооне будут открыты с 18:00, а уже в 19:00 начнется концертная программа. На празднике выступят Танель Падар с группой, любимцы молодежи Öed, популярная группа из Москвы Undervud, которая даст свой первый концерт в Эстонии, и Борис Лехтлаан с Аре Яама. Кроме возможности послушать большой концерт, на празднике предложат различные занятия для людей разного возраста: для детей будет открыта детская зона, можно будет понаблюдать за захватывающим огненным шоу, не обойдется и без традиционного большого костра. Целый ряд продавцов предложат гостям вкусную еду. Праздник продлится до часа ночи.
”Просим учитывать, что Яанова ночь в Кесклинне — это праздник для всей семьи, и поэтому мы не будем пускать со своим алкоголем, а также людей в состоянии алкогольного опьянения. Все необходимое для празднования можно будет купить на месте”, — добавил Свет.
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