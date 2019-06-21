С праздника Яановой ночи в Кесклинне можно будет попасть домой на трамвае

”В этом году традиционное празднование Яановой ночи в Кесклинне состоится в новом месте около бастиона Скооне, поскольку на стадионе "Калев" пройдет праздник танца, а сам стадион обновляется. Стадион у бастиона находится на краю Старого города, в пешей доступности для жителей центра. Однако на праздник приедут и люди, которые живут поодаль. Для них у нас хорошая новость — движение трамваев будет продлено и поэтому после окончания Яановой ночи в Кесклинне можно будет поехать домой на трамвае”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

С остановки у Горхолла в сторону Кадриорга трамваи №1 будут отходить дополнительно в 0:30, 1:15, а трамваи №2 в направлении Ласнамяэ — в 0:45, 1:00, 1:30. В направлении Копли последний трамвай также отправится около 01:00. Кроме этого, с пересадкой после 01:00 можно будет попасть и в Уус-Мааильм, проехав до остановки ”Винеэри” на отправляющемся в депо трамвае.