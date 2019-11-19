С популярного эстонского блогера требуют в суде внушительную сумму за оскорбление. Насколько грубо слово "досадно"?

Через пару недель в почтовый ящик Mallukas пришло составленное адвокатом Робертом Сарвом требование о возмещении ущерба, в котором от нее требуют 3000 евро за причинение морального ущерба и оплату юридических услуг в размере 536,96 евро. Выясняется: один из владельцев подобного чата считает, что его безосновательно оскорбили.

По словам Mallukas, никаких выплат по таким претензиям никто не дождется. "Поймите меня правильно, я совершенно согласна, что для защиты своих прав очень разумно обращаться в суд. Но в то же время, я чувствую, что в данной ситуации скорее всего было так, что — ага, она все время судится, видимо, деньги есть, выставлю-ка требование и я".

Mallukas считает, что в адрес выставившего ей претензию человека она ничего плохого не говорила. "Я поделилась статьей, где фактически доказывалось мухлевание многих инфлуэнсеров. Никого поименно я не называла, сказала, что ситуация досадная. Вычитать оттуда личное оскорбление и обзывательство мошенником — ну для этого должна быть фантазия", — отмечает блоггер.

"Выражение своего мнения, если это никого не оскорбляет, — это же разрешено, — поясняет она. — Является ли слово "досадно" действительно оскорбительным, чтобы нужно было идти в суд, это решает каждый сам".

Mallukas говорит, что обсудила ситуацию с рядом юристов, которые также подтвердили, что выставленное требование безосновательно. Блоггер предупреждает желающих предъявить подобные требования, что сутяжничество нынче дорого стоит, и не обязательно хорошо заканчивается. "Хождение по судам — не дешевое удовольствие. Я знаю на собственном опыте".

По словам адвоката Роберт Сарва, представляющего сторону "обвинения", материалы дела сейчас готовятся к подаче в суд. Он видит в данном случае прецедент и общественную важность.

"Какая ответственность блогеров и других пытающихся влиять на общественное мнение людей за свои слова?" — ставит он вопрос. По его мнению, под "прикрытием" свободы слова в условиях жесткой конкуренции они позволяют себе портить имидж прямых конкурентов. "Накорябал пару слов, якобы на самом деле хотел только о себе и своей семье написать. Ах, случайно подпортил чей-то имидж… Но поскольку это всего пара предложений или хаштег, то никакой ответственности", — говорит Сарв.

Говоря о размере требования по возмещению ущерба, то, по словам Сарва, он всегда субъективен и основывается на том, насколько серьезным оценивает пострадавший ущерб своей репутации.