С понедельника все школы в Эстонии закроются

С понедельника, 16 марта, все школы в Эстонии закроются — такое решение приняла кризисная правительственная комиссия в четверг, пишет RusERR.
Министр образования и науки Майлис Репс в интервью "Актуальной камере" (ETV) подтвердила, что с понедельника закроются все школы, центры профобразования, университеты и школы по интересам.
Это значит, что учебная работа перейдет в заочный или домашний режим.
Детские сады первоначально останутся открытыми, но правительство советует при возможности оставлять детей дома.
Дальше вопрос открытия детсадов будет решаться в зависимости от ситуации.
Также стало известно, что Департамент здравоохранения проанализировал в общей сложности 549 образцов, 27 из которых были положительными.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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