С понедельника все школы в Эстонии закроются

С понедельника, 16 марта, все школы в Эстонии закроются. Такое решение приняла кризисная правительственная комиссия в четверг, пишет RusERR.
Также стало известно, что Департамент здравоохранения проанализировал в общей сложности 549 образцов, 27 из которых были положительными.
Новость будет дополнена.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блогер Диденко устроила скандал и сорвала съемки шоу Собчак
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Тайна раскрыта: Зачем засыпать соль в унитаз и раковину