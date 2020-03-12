12.03.2020, 21:24

С понедельника все школы в Эстонии закроются

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ANNAB PARANDADA: Kui kodusõppe-periood läheb pikemaks, tuleb arutada, kuidas korraldada hindamist ja kuidas anda tagasisidet, ütleb haridus- ja teadusminister Mailis Reps.
Foto: Andres Putting

С понедельника, 16 марта, все школы в Эстонии закроются. Такое решение приняла кризисная правительственная комиссия в четверг, пишет RusERR.

Также стало известно, что Департамент здравоохранения проанализировал в общей сложности 549 образцов, 27 из которых были положительными.

Новость будет дополнена.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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