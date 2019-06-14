С понедельника все рейсы на участке Тапа-Раквере вновь будут обслуживаться поездами

"Если до настоящего времени в некоторые выходные дни на части рейсов на участке Тапа-Раквере было необходимо использовать подменные автобусы, то с начала следующей недели необходимость в этом отпала. Мы вновь сможем обслуживать пассажиров поездами во все часы и на протяжении всего маршрута. При этом поездка на последнем вечернем поезде Нарва-Таллинн станет на 6 минут короче”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Скорректированные расписания движения опубликованы на домашней странице Elron elron.ee, а также на информационных стендах посадочных платформ; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.

Акционерное общество Eesti Liinirongid AS является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), которое оказывает быстрые, удобные, безопасные и экологичные услуги общественного транспорта посредством электро- и дизельных поездов на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2018 году поездами Elron было перевезено 7,6 миллиона пассажиров.