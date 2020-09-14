С понедельника в столичных школах действует принцип рассредоточения

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, начиная с сегодняшнего дня школы столицы применяют принцип рассредоточения, исходя из специфики и возможностей школы.

”Частичное дистанционное обучение применяется с восьмого класса, но если это необходимо, а также учитывая специфику учебного заведения, школы могут предложить такую возможность и более младшим классам, — сказал Вадим Белобровцев. — Однако частичное дистанционное обучение не распространяется на учеников 1-4 классов, где мы хотели бы сохранить для детей контактное обучение как можно дольше. Школы могут отправлять учеников на частичное дистанционное обучение не дольше чем на неделю. Мы понимаем, что эти превентивные меры доставляют временные неудобства, но мы это делаем для того, чтобы избежать более строгих ограничений”.

Школы по-разному организовали частичное дистанционное обучение: исходя из антикризисного плана школы либо по неделям или дням, либо же иным способом. Частичное дистанционное обучение по неделям применяется, например, в гимназии Кристийне, гимназии Лаагна и т.д. Частичное дистанционное обучение по дням применяется, например, в гимназии Арте, таллиннской школе нр. 53, гимназии Пельгулинна и т.д.

Превентивные меры, применяемые городом — принцип рассредоточения и возможность перевода на частичное дистанционное обучение — сохранятся в школах до начала осенних каникул, то есть 19 октября.

Таллиннский департамент образования совместно со школами провел подготовку для того, чтобы максимально эффективно препятствовать распространению вируса COVID-19. В числе мер необходимой подготовки и контроль здоровья детей, для этого приобретаются термокамеры и готовятся необходимые помещения для изоляции. Для снижения физических контактов среди учеников школы подготовились к новой системе работы: вход, по возможности, через разные двери, гибкость в организации начала учебного дня, распорядке перемен и обеденных пауз, а также использование возможностей обучения на свежем воздухе. По возможности, школы организуют учебный процесс по принципу ”родного класса”, частичное дистанционное обучение будет применяться лишь в случае необходимости среди учеников второй и третьей школьных ступеней, а также гимназистов. Учителя, прежде всего те, кто относится к группе риска, во время контактного обучения используют в качестве средства индивидуальной защиты визиры. В школах проводится основательная уборка и дезинфицирование контактных поверхностей.