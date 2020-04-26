С понедельника в Маарду можно подавать заявления на получение продовольственной помощи

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, режим чрезвычайного положения в значительной мере повлиял на финансовую ситуацию во многих маардуских семьях, и горуправа считает необходимым подставить им плечо в трудный момент. ”Продовольственная помощь оказывается семьям по необходимости. Она предназначена, в первую очередь, тем, кто больше всего пострадал от кризиса и чьи доходы значительно снизились. Продовольственный пакет содержит необходимые для приготовления еды продукты, которые помогут семье накрыть стол”, — объяснил мэр. ”Продовольственную помощь начнем выдавать в конце апреля зарегистрированным в Маарду людям на основании их заявлений”, — добавил он.

Право на получение кризисной продовольственной помощи имеют семьи, ежемесячный доход которых существенно уменьшился во время кризиса (например, в результате потери работы). Право на продовольственную помощь также имеют семьи, в которых воспитывается ребенок с особыми потребностями.

Заявление на получение помощи можно подавать в отдел социальной помощи начиная с 27 апреля 2020 года в приемное время: в понедельник с 9.00 до 12.00 и в среду с 14.00 до 16.30.

Ходатайство со своей электронной подписью также можно отправить на почту: linnavalitsus@maardu.ee. Бланк заявления находится по ссылке

Продуктовые пакеты будут укомплектованы на основании заявлений, и о том, где и как забрать пакет, людям сообщат по телефону или по электронной почте.

Дополнительную информацию можно получить в отделе социальной помощи по телефону 6060734.