С понедельника в Эстонии вводятся новые ограничения. Читайте, какие

Согласно изменениям, в торговом зале магазина, находящемся в закрытом помещении, а также в местах общего пользования торговых центров клиенты могут находиться и передвигаться, если выполнены следующие условия:

- вместе находиться и передвигаться могут не более двух лиц, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением передвигающихся или находящихся вместе семей либо если указанные условия не могут быть разумно обеспечены;

- владелец обеспечил наличие в торговом зале дезинфицирующих средств для сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе;

- обеспечено выполнение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Клиенты могут находиться и передвигаться в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания, если выполнены следующие условия:

- вместе находиться и передвигаться можно группами до 10 человек, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, когда указанные условия не могут быть разумно обеспечены. Требование в части нахождения и передвижения группами до 10 лиц не распространяется на семьи;

- поставщик услуг обеспечивает отсутствие клиентов торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания в период с 00.00 до 06.00 часов, за исключением покупки продуктов на вынос или оказания курьерских и транспортных услуг;

- поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

- поставщик услуг обеспечивает соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Ограничение относительно ночного запрета не распространяется на торговые точки на борту воздушных судов, используемых для международной перевозки пассажиров, а также на зону ограниченного доступа международного аэропорта и зону пассажирского терминала международного порта после проверки на борту. Ограничение времени работы не распространяется на автозаправочную станцию, если поставщик услуг гарантирует, что клиенты не потребляют на месте еду или напитки.

Клиенты имеют право находиться и передвигаться в месте оказания развлекательных услуг, если выполнены следующие условия: