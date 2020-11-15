С понедельника в Эстонии вводятся новые ограничения. Читайте, какие

С понедельника вступают в силу изменения в постановлении правительства "Необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий", в результате которых, помимо прочего, обязательным становится исполнение правила 2+2.
Согласно изменениям, в торговом зале магазина, находящемся в закрытом помещении, а также в местах общего пользования торговых центров клиенты могут находиться и передвигаться, если выполнены следующие условия:
- вместе находиться и передвигаться могут не более двух лиц, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением передвигающихся или находящихся вместе семей либо если указанные условия не могут быть разумно обеспечены;
- владелец обеспечил наличие в торговом зале дезинфицирующих средств для сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе;
- обеспечено выполнение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.
Клиенты могут находиться и передвигаться в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания, если выполнены следующие условия:
- вместе находиться и передвигаться можно группами до 10 человек, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, когда указанные условия не могут быть разумно обеспечены. Требование в части нахождения и передвижения группами до 10 лиц не распространяется на семьи;
- поставщик услуг обеспечивает отсутствие клиентов торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания в период с 00.00 до 06.00 часов, за исключением покупки продуктов на вынос или оказания курьерских и транспортных услуг;
- поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;
- поставщик услуг обеспечивает соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.
Ограничение относительно ночного запрета не распространяется на торговые точки на борту воздушных судов, используемых для международной перевозки пассажиров, а также на зону ограниченного доступа международного аэропорта и зону пассажирского терминала международного порта после проверки на борту. Ограничение времени работы не распространяется на автозаправочную станцию, если поставщик услуг гарантирует, что клиенты не потребляют на месте еду или напитки.
Клиенты имеют право находиться и передвигаться в месте оказания развлекательных услуг, если выполнены следующие условия:
- вместе находиться и передвигаться можно группами до 10 человек, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, когда указанные условия не могут быть разумно обеспечены. Требование в части нахождения и передвижения группами до 10 лиц не распространяется на семьи;
- поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места оказания услуги;
- поставщик услуг обеспечивает отсутствие клиентов в месте оказания развлекательных услуг в период с 00:00 до 06:00 часов
- поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;
- поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.
Указанные требования действуют также во время оказания развлекательных услуг. Требования относительно групп до 10 человек не распространяются на детские игровые комнаты.
Клиенты могут посещать проходящие в закрытых помещениях публичные собрания, публичные мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы, где для людей в предусмотренное время гарантированы фиксированные сидячие места, при условии, что:
- организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия до 750 человек;
- за пределами зоны со стационарными сидячими местами вместе находиться и передвигаться можно группами до 10 человек, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, когда указанные условия не могут быть разумно обеспечены. Требование в части нахождения и передвижения группами до 10 лиц не распространяется на семьи;
- организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;
- поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.
Полностью с документом на русском языке можно ознакомиться на сайте Riigi Teataja.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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