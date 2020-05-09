09.05.2020, 08:00

С понедельника Таллинн постепенно начнет открывать спортивные и игровые площадки


EST
Tallinna mängu- ja spordiväljakute juurest kaovad keelavad lindid ja patrullivad mupo ametnikud esmaspäeval.
Tallinna mängu- ja spordiväljakute juurest kaovad keelavad lindid ja patrullivad mupo ametnikud esmaspäeval.Foto: Tiit Blaat

С понедельника, 11 мая, Таллинн начнет постепенно открывать публичные спортивные и игровые площадки, а также уличные территории спортивных баз. Все контактные поверхности площадок, уличных тренажеров и стадионов будут вымыты, и со следующей недели они начнут постепенно открываться.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, на первом этапе уличные площадки учреждений, находящихся в ведомстве Департамента по делам молодежи и спорта, откроются для организованных занятий спортом групп, в которых не более десяти спортсменов, а также спортивных клубов, которые обязаны соблюдать требования и ограничения, установленные правительством Эстонской Республики.

”На месте обеспечено наличие дезинфицирующих средств, регулярная очистка поверхностей, а также средства индивидуальной защиты для работников, — сказал Вадим Белобровцев. — В каждом спортивном центре, исходя из его специфики, действуют требования, соблюдение которых обязательно”.

Также вице-мэр еще раз подчеркнул, что горожане могут пользоваться только теми площадками, с которых убраны ограждения и заградительные ленты.

Вдобавок к утвержденным правительством Эстонской Республики ограничениям и требованиям, каждый спортивный центр устанавливает максимально допустимое количество людей на своей территории, разрешенные и запрещенные виды деятельности, наличие средств дезинфекции и т.д. На данный момент для индивидуальных клиентов планируется открыть спортивные центры с 1 июня.

Открываются следующие спортивные учреждения:

  • Спортивный центр Нымме
  • Спортивный центр Пирита
  • Стадион Кадриорга
  • Гребная база Харку
  • Стадион Шнелли
  • Уличная баскетбольная площадка спортивного центра Сыле
  • Стадион и уличная площадка Хярма


С понедельника также возможно открытие и школьных стадионов, но только по решению и на условиях школьной администрации — чтобы было возможно соблюсти на территории правила 2+2, доступность требуемых дезинфицирующих средств и регулярную очистку поверхностей.

Читайте также: