С понедельника открывается перекресток на столичной улице Уус-Садама

Въезд и выезд из порта будут происходить по улицам Уус-Садама и Петроолеуми, маломерные транспортные средства и автобусы смогут проезжать как по Уус-Садама, так и по Петроолеуми, грузовики — только по Петроолеуми.

С 8 июля меняются также маршруты автобусов линий 2 и 20. Автобусы линии 20 пойдут в объезд: в сторону пассажирского порта — по улице Гонсиори с разворотом до перекрестка с улицей Манеэжи, снова по Гонсиори, потом улицам Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, Туукри, Уус-Садама; для выезда из центра города — по улицам Уус-Садама, Туукри, Ахтри с разворотом на улице Ахтри до перекрестка с бульваром Мере, Хобуяама, Нарвскому шоссе с остановкой на объезде на улице Хобуяама на имеющейся до перекрестка с Нарвским шоссе остановке.

Автобусы линии 2 пойдут в объезд в сторону пассажирского порта по улицам Ахтри, Туукри, Уус-Садама, а в сторону Мыйгу — по улицам Уус-Садама, Туукри и Ахтри.