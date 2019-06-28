С понедельника открывается движение на улице Уус-Садама В Таллинне

”В порт можно будет попасть по улице Уус-Садама и Петроолеуми. При этом грузовые автомобили для въезда в порт и выезда из него смогут использовать только улицу Петроолеуми, а легковые автомобили и автобусы улицу Петроолеуми и улицу Уус-Садама”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Кроме этого, изменятся маршруты автобусов №2 и №20. Автобусы №20 в сторону порта будут следовать по маршруту улица Гонсиори — разворот до перекрестка с улицей Манеэжи, улица Гонсиори, улица Лайкмаа, улица Хобуяама, улица Ахтри, улица Туукри, улица Уус-Садама; по направлению из Кесклинна — улица Уус-Садама, улица Туукри, улица Ахтри, разворот на улице Ахтри до перекрестка с бульваром Мере, улица Ахтри, улица Хобуяама, Нарвское шоссе.

Автобусы №2 в сторону порта — улица Ахтри, улица Туукри, улица Уус-Садама; в сторону Мыйгу — улица Уус-Садама, улица Туукри, улица Ахтри.

”Просим следовать временным знакам организации движения и придерживаться установленной скорости и надеемся на понимание со стороны жителей Таллинна”, — добавил Свет.