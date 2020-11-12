12.11.2020, 20:51

С понедельника можно подавать идеи для народного бюджета Таллинна


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Tallinna linnavolikogu 03.05.2017
Tallinna linnavolikoguFoto: Taavi Sepp

Таллиннское городское собрание утвердило на сегодняшнем заседании условия подачи, а также процесс рассмотрения и отбора идей для народного бюджета. Начиная с понедельника, 16 ноября, все жители столицы получат возможность представить свои идеи для реализации в рамках народного бюджета Таллинна в 2021 году.

По словам председателя Таллиннского городского собрания Тийта Терика, народный бюджет — это прекрасная возможность для местных жителей быть более вовлеченными в вопросы, касающиеся родного района. ”Активные местные жители — это богатство для любого самоуправления. Горожане не должны быть просто пассивными потребителями услуг, предлагаемых муниципалитетом. Чем больше жители вовлечены как изначально в качестве инициаторов, так и позже — в процессе выбора объектов, отбираемых для реализации, тем лучше. Таким образом, результаты будут более продуманными”, — подчеркнул Терик.

Заместитель председателя Таллиннского горсобрания Март Луйк отметил, что представители оппозиционных партий много лет говорили о необходимости внедрить в Таллинне принципы народного бюджета: ”Принцип народного бюджета дает возможность высказать свое мнение при направлении денег налогоплательщиков на инвестиции исходя из потребностей конкретного города. Самоуправления Эстонии в течение многих лет применяли принцип народного бюджета, теперь к ним присоединилась и столица. Хотя поначалу сумма не слишком большая, полагаю, сделан первый шаг на длинном пути. Важно, что Таллинн все же привлекает горожан к формированию народного бюджета столицы”.

Идеи для народного бюджета Таллинна можно представить в шести категориях: дети/молодежь, городская среда, безопасность, спорт, культура/свободное время и прочее. Сбор идей продлится с 16 ноября по 6 декабря 2020 года. Идеи можно представить дигитально, на страничке tallinn.ee/rus/narodnyj-bjudzhet/, а также на бумаге, в бюро обслуживания таллиннской городской канцелярии (пл.Вабадузе, 7) или в соответствующей районной управе. Предлагая свою идею, следует описать ее цель и значимость, целевую аудиторию, возможности реализации проекта, предположительные сроки, а также оценочную стоимость.

Затем внесенные идеи оценит экспертная комиссия, к работе которой будут привлечены также представители районных управ и советов. В период с 7 по 20 декабря все предложения будут оценены исходя из того, возможно ли реализовать проект в рамках имеющейся суммы бюджета.

С идеями, прошедшими отбор экспертной комиссии, можно будет ознакомиться с 22 декабря 2020 г. по 18 января 2021 года. Какие из представленных идей будут реализованы в каждом из районов в течение года, выяснится в ходе голосования, которое пройдет 18-31 января 2021 года. Проголосовать за понравившийся проект в своем районе можно будет дигитально или на бумаге. Принять участие в отборе проектов для своего района смогут все зарегистрированные в нем жители в возрасте старше 14 лет. Каждый житель сможет проголосовать за два понравившихся проекта.

Сумма народного бюджета Таллинна, запланированного на 2021 год, составляет 800 000 евро. 75% всей суммы будет распределено среди районов поровну, и 25% распределят пропорционально — в зависимости от количества жителей в районе. Общая сумма будет распределена следующим образом: Хааберсти 96 120 евро, Кесклинн 103 380 евро, Кристийне 89 840 евро, Ласнамяэ 128 060 евро, Мустамяэ 104 860 евро, Нымме 92 240 евро, Пирита 83 480 евро и Пыхья-Таллинн 102 020 евро.

Более подробно о проекте народного бюджета Таллинна можно узнать на его домашней странице: tallinn.ee/rus/narodnyj-bjudzhet/

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