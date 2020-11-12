С понедельника можно подавать идеи для народного бюджета Таллинна

По словам председателя Таллиннского городского собрания Тийта Терика, народный бюджет — это прекрасная возможность для местных жителей быть более вовлеченными в вопросы, касающиеся родного района. ”Активные местные жители — это богатство для любого самоуправления. Горожане не должны быть просто пассивными потребителями услуг, предлагаемых муниципалитетом. Чем больше жители вовлечены как изначально в качестве инициаторов, так и позже — в процессе выбора объектов, отбираемых для реализации, тем лучше. Таким образом, результаты будут более продуманными”, — подчеркнул Терик.

Заместитель председателя Таллиннского горсобрания Март Луйк отметил, что представители оппозиционных партий много лет говорили о необходимости внедрить в Таллинне принципы народного бюджета: ”Принцип народного бюджета дает возможность высказать свое мнение при направлении денег налогоплательщиков на инвестиции исходя из потребностей конкретного города. Самоуправления Эстонии в течение многих лет применяли принцип народного бюджета, теперь к ним присоединилась и столица. Хотя поначалу сумма не слишком большая, полагаю, сделан первый шаг на длинном пути. Важно, что Таллинн все же привлекает горожан к формированию народного бюджета столицы”.

Идеи для народного бюджета Таллинна можно представить в шести категориях: дети/молодежь, городская среда, безопасность, спорт, культура/свободное время и прочее. Сбор идей продлится с 16 ноября по 6 декабря 2020 года. Идеи можно представить дигитально, на страничке tallinn.ee/rus/narodnyj-bjudzhet/, а также на бумаге, в бюро обслуживания таллиннской городской канцелярии (пл.Вабадузе, 7) или в соответствующей районной управе. Предлагая свою идею, следует описать ее цель и значимость, целевую аудиторию, возможности реализации проекта, предположительные сроки, а также оценочную стоимость.

Затем внесенные идеи оценит экспертная комиссия, к работе которой будут привлечены также представители районных управ и советов. В период с 7 по 20 декабря все предложения будут оценены исходя из того, возможно ли реализовать проект в рамках имеющейся суммы бюджета.