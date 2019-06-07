07.06.2019, 20:15

С понедельника локальный ремонт дорог в Мустамяэ вызовет ограничения в движении транспорта


rus.delfi.ee
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Teetööd Tartus Turu tänaval
Teetööd Tartus Turu tänavalFoto: Helena Pass

С понедельника, 10 июня, начинается ремонт дорог около дома 11 по улице Кийли, чему будут сопутствовать ограничения в движении транспорта, за исключением транспортных средств местных жителей.

В ходе работ будут обновлены дорожное покрытие и разметка, заменен поврежденный поребрик и отремонтированы колодцы коммуникационных трасс.

Стоимость работ - около 93 тысяч евро, срок завершения - июль.

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