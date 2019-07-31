С понедельника изменятся маршруты автобусов в районе Таллиннского аэропорта

Автобусы линии 2 в сторону Мыйгу пойдут в объезд по Тартускому шоссе, улицам Суур-Сыямяэ и Кеэвизе к аэропорту, по улице Леннуяама (выезд со стороны терминала), Тартускому шоссе и дальше по обычному маршруту к пассажирскому порту.

Автобусы линий 49 и 65 пойдут в сторону аэропорта в объезд по улицам Суур-Сыямяэ, Кеэвизе к аэропорту, не делая остановки станция Юлемисте на улице Суур-Сыямяэ.

В сторону Ласнамяэ и Виймси автобусы этих линий пойдут в объезд по улице Леннуяама (выезд со стороны терминала), Тартускому шоссе и улице Суур-Сыямяэ с остановкой на объезде Линдакиви на Тартуском шоссе.