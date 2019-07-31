С понедельника изменятся маршруты автобусов в районе Таллиннского аэропорта

В понедельник, 5 августа, начинается реконструкция улицы Леннуяама, вследствие чего она будет закрыта для транспорта от Тартуского шоссе до улицы Кеэвизе до конца рабочего дня 30 сентября, а автобусы линий 2, 49 и 65 пойдут в объезд, сообщает Раэпресс.
Автобусы линии 2 в сторону Мыйгу пойдут в объезд по Тартускому шоссе, улицам Суур-Сыямяэ и Кеэвизе к аэропорту, по улице Леннуяама (выезд со стороны терминала), Тартускому шоссе и дальше по обычному маршруту к пассажирскому порту.
Автобусы линий 49 и 65 пойдут в сторону аэропорта в объезд по улицам Суур-Сыямяэ, Кеэвизе к аэропорту, не делая остановки станция Юлемисте на улице Суур-Сыямяэ.
В сторону Ласнамяэ и Виймси автобусы этих линий пойдут в объезд по улице Леннуяама (выезд со стороны терминала), Тартускому шоссе и улице Суур-Сыямяэ с остановкой на объезде Линдакиви на Тартуском шоссе.
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