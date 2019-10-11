С понедельника изменится организация движения на перекрестке Ахтри

В таллиннском районе Кесклинн в понедельник утром, 14 октября, будет открыта для движения большая часть перекрестка Ахтри.
”Жители Таллинна могли заметить, что в последние дни на перекрестке Ахтри шло активное строительство. Дело в том, что строители хотели как можно быстрее закончить работы по асфальтированию перекрестка. Благодаря этому, начиная с понедельника большая часть перекрестка Ахтри будет открыта для движения. В итоге можно будет как напрямую повернуть с улицы Йыэ на улицу Ахтри, так и проехать прямо на улицу Лоотси и выехать с порта по улице Лоотси на улицу Пронкси через улицу Йыэ ”, сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
При этом закрытым останется часть улицы Туукри около перекрестка Ахтри и проезд с улицы Ахтри на улицу Туукри, а также с улицы Туукри на улицу Рейди.
Управа района Кесклинн просит всех участников дорожного движения следовать временным знакам организации движения и быть особенно внимательными в районе улицы Рейди.
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»
Из "убитой" кухни 5 кв.м сделали шиканую. Фото до и после
Сколько стоит верхняя одежда президентов
За что убили принцессу Диану: дневник с компроматом