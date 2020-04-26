С понедельника Ида-Таллиннская центральная больница возобновляет плановое лечение. На прием — в маске
С 27 апреля Ида-Таллиннская центральная больница возобновляет плановое лечение в соответствии с требованиями Департамента здоровья.
С 27 апреля Ида-Таллиннская центральная больница возобновляет плановое лечение в соответствии с требованиями Департамента здоровья.
Возвращение к плановому лечению будет постепенным, по-началу сохранятся также и дистанционные консультации. ”Если пациент получил сообщение о удаленном приеме и врач позвонит сам, то не приходите, а дождитесь телефонного звонка. Доктор может позвонить утром рано, например 8.00, просим быть готовым ответить на звонок,” — говорит председатель правления больницы Ральф Алликвеэ.
„Приглашенных на прием пациентов постараемся рассредоточить так, чтобы разом в поликлинике было столько пациентов, сколько требуется для соответствия требованиям Департамента здоровья и обеспечить необходимое расстояние в 2 метра друг от друга,” — сказал Алликвеэ.
Если пациент приглашен на физический прием, ему сообщат об этом за два дня до времени приема по телефону или SMS. Приглашенные пациенты должны пройти дополнительный контроль в палатке, установленной во дворе больницы, где они могут провести дезинфекцию рук, там же им измерят температуру бесконтактным методом. Персонал больницы оценит наличие респираторных симптомов и даст хирургическую маску. Пациент также должен заполнить декларацию здоровья и если она в порядке, человек может идти на прием к доктору или обследование. Как правило, мы ожидаем, что пациент придет на прием один, если же есть необходимость в сопровождающем лице, то этому человеку также необходимо пройти все процедуры в контрольном пункте, что и пациенту.
„Из-за текущей чрезвычайной ситуации, просим приходить на прием по крайней мере за 20 минут до назначенного времени, но не раньше, чтобы избежать скопления людей. Защитную маску необходимо носить на протяжении всего пребывания в больнице,”- сказал Алликвеэ. Те пациенты, с кем не связались должны сообщить об этом в службу обслуживания клиентов по телефону 6661900 или написать письмо по адресу: info@itk.ee. Записаться на прием к доктору можно по телефону или использовать диги-регистратуру.
С пациентами, которые придут на плановое лечение, свяжутся и подробно объяснят о госпитализации.
Больница просит всех соблюдать требования Департамента здоровья и сохранять дистанцию в 2 метра на приеме и в здании больницы, маску необходимо носить в течение всего пребывания в больнице. В условиях чрезвычайных ситуациях гардероб для пациентов закрыт.
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