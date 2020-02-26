С подозрением на коронавирус на карантин отправлены два жителя Эстонии. У одного зараза не обнаружена

Специалист Пярнуской больницы Кятлин Муру подтвердила, что первый пациент ездил в Северную Италию и заболел.

"По этой причине он обратился в EMO (отделение экстренной медпомощи), но там не могут взять анализ", - сказала Муру.

Пациент находился находиться в больнице на карантине до тех пор, пока не был получен результат анализа.

В 18 часов Департамент здоровья сообщил, что у пациента нет коронавируса, и он получил разрешение покинуть больницу.

Второй человек, попавший на карантин - из той же группы путешественников, он находится в другой эстонской больнице. Пока не ясно, в какой именно.

Результаты теста должны выясниться сегодня вечером или завтра.

Департамент здоровья рекомендует людям, совершавшим поездку в Китай или Северную Италию, находится две недели дома и при появлении симптомов коронавируса вызвать скорую помощь по телефону 112.

Департамент подчеркивает, что нельзя идти на прием к семейному врачу или в EMO, потому что таким образом можно заразить других людей.

Скорая помощь доставит лиц с подозрением на коронавирус в больницу, где у них возьмут анализы.

Симптомы коронавируса схожи с обычной простудой: жар, слабость, сухой кашель, трудности с дыханием, головная боль, боль в горле, груди или животе, отсутствие аппетита.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.