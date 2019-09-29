С октября меняется расписание автобусов линий 14, 18, 27 и 65

В связи с реконструкцией в районе перекрестка Пярнуского шоссе и улицы Вескитамми автобусы линий 18 и 27 перестанут с 1 октября обслуживать при движении к центру города остановку Лаагри и будут разворачиваться после остановки Нылваку, в связи с чем изменятся расписания движения на этих линиях. Линия 18 с 1 октября частично продлевается. На дополнительной линии 18А Центр "Виру" — Урда на направлении от центра города добавляется остановка Урда, а в обратном направлении — остановки Урда и Яльгимяэ. В связи с открытием дополнительной линии 18А увелчивается число отправлений из центра "Виру" в направлении Лаагри, что приводит к изщменению графика движения на линии 18.

На линии 27 по субботам и воскресеньям увеличивается число отправлений, чтобы уменьшить вечерние интервалы. Автобусы этой линии начнут также при движении в сторону Харкуярве останавливаться на остановке Нылваку.

На автобусной линии 42 и троллейбусных линиях 1 и 3 при движении в сторону Дома торговли ("Каубамая") добавится остановка Эстония на одноименном бульваре.

На автобусных линиях 21A, 21B и 41B при выезде из Какумяэ на одноименной улице добавится остановка Какумяэ.

На автобусных линиях 2, 49 и 65 при движении в сторону аэропорта появится на улице Леннуяама остановка Линдакиви.

С расписаниями можно ознакомиться на портале города по адресу: https://transport.tallinn.ee/.