С нового года в Эстонии будут выдаваться паспорта нового образца

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, новое оформление паспортов связывает воедино одинаково важные для нас историю Эстонии, настоящее и будущее. ”На обложке паспорта — исходящий из основ эстонской государственности герб с тремя львами, оформление страниц современное, с перспективой на будущее. Паспорт, с одной стороны, является важным символом для своих граждан, с другой — говорит об истории Эстонии остальному миру. В новом дизайне эти две цели прекрасно сбалансированы и объединены”, — сказал Март Хельме. Эстония известна в мире своим новаторством и уникальными решениями — например, у нас введено э-резидентство, виза start-up и дигиномадная виза. ”Этот образ поддерживается и современным оформлением новых рейсовых документов, близким жителям Эстонии — в дизайне использованы элементы эстонской природы, которые искусно объединены с государственной символикой и элементами защиты”, — добавил министр внутренних дел.

”Как и в использующихся сейчас паспортах, в новых паспортах важна безопасность. Новшеством будет являться то, что защитные элементы станут частью дизайна документа. Часть защитных элементов видима и невооруженным глазом и чувствуется на ощупь, а часть можно увидеть только с увеличительным стеклом или при помощи специального освещения, — сказала главный эксперт бюро индентидета и статусов Департамента полиции и погранохраны Элийза Сау. — Кроме этого, будет использован новый материал для нанесения данных пользователя паспорта. Мы поменяли защищенную бумагу на поликарбонат, который используется в изготовлении ID-карт. Это дает возможность для использования дополнительных элементов защиты”.

Новые паспорта будут производиться в сотрудничестве с предприятием HID CID LIMITED, в процессе были задействованы Mинистерство внутренних дел, Государственная канцелярия, Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) и Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT).

Руководит процессом Департамент полиции и погранохраны, выдающий паспорта. Договор заключен на восемь лет, и в течение этого времени Департамент полиции и погранохраны закажет у партнера, по имеющимся оценкам, более 800 000 документов. Общая стоимость договора 11,5 млн евро, что сопоставимо с ценовым классом предыдущих договоров, и содержит все связанные с производством расходы, в том числе разработку дизайна. Расходы государства покрыты госпошлиной. Для государства и людей стоимость паспорта останется прежней.