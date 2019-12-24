С нового года увеличится минимальная ставка алиментов

С нового года минимальная ставка алиментов увеличится на 22 евро на одного ребенка.
По закону минимальные алименты на одного ребенка не могут быть меньше половины минимальной месячной зарплаты. Поскольку минимальная ставка месячной зарплаты с нового года повысится с сегодняшних 540 евро до 584 евро, вместе с ней вырастут и минимальные алименты. Таким образом, с 1 января минимальная сумма алиментов составит 292 евро в месяц.
По словам юриста Eesti Õigusbüroo Ангелы Юргенсон, очевидно, многие должники по алиментам в новом году к своему удивлению обнаружат, что с их банковского счета удерживается на 22 евро больше.
В Эстонии около 9000 должников по алиментам.
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