С нового года увеличится минимальная ставка алиментов

По закону минимальные алименты на одного ребенка не могут быть меньше половины минимальной месячной зарплаты. Поскольку минимальная ставка месячной зарплаты с нового года повысится с сегодняшних 540 евро до 584 евро, вместе с ней вырастут и минимальные алименты. Таким образом, с 1 января минимальная сумма алиментов составит 292 евро в месяц.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Ангелы Юргенсон, очевидно, многие должники по алиментам в новом году к своему удивлению обнаружат, что с их банковского счета удерживается на 22 евро больше.

В Эстонии около 9000 должников по алиментам.