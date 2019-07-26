С нового года плата за место в доме престарелых может вырасти на 300 евро

С нового года плата за место в доме престарелых может подняться на 300 евро, а через некоторое время будет закрыта примерно треть домов престарелых, прогнозируют представители попечительских заведений.
”Грядет социальная катастрофа”, — считает владелец Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS и член правления Balti sotsiaalteenuste kvaliteedi liit (Балтийского союза во имя качества социальных услуг) Вамбола Сипельгас.
Министерство смотрит на дело иначе.
Более подробно можно прочитать в "Деловых ведомостях".
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