С нового года Маарду увеличил поддержку квартирным товариществам

”Ухоженные клумбы, зоны отдыха и игровые площадки во дворах, современные мусорные домики, красивые парковки у домов — от активной деятельности товариществ на принадлежащих домам территориях напрямую зависит внешний облик, уют и атмосфера в городе”, — считает мэр Маарду Владимир Архипов.

”Именно поэтому поддержка товариществ со стороны города так важна. Новый порядок позволяет нам поддерживать совладельцев многоквартирных домов еще более эффективно. Теперь в рамках программы ”Дворы в порядок!” вместо одного проекта мы сможем поддержать два разных проекта, поданных товариществом в течение одного календарного года. Кроме того, увеличились суммы пособий, и теперь товарищества смогут получить до 5000 евро на проект, общая стоимость которого превышает 10 000 евро”.

Пособие составляет до 50% от предполагаемой стоимости работ. Максимальная сумма пособия одному ходатаю составляет до 3 000 евро, если общая стоимость проекта не превышает 10 000 евро, и 5 000 евро на проекты на сумму больше 10 000 евро. Учитывая наличие общественного интереса, в исключительных случаях размер пособия может составлять до 100% от стоимости работ. Срок подачи ходатайств — 30 апреля.

Пособие может быть использовано для ремонта дорог, для ремонта или сооружения пешеходных дорожек , для решения проблем с отводом дождевой воды. Товарищества смогут создать ”зеленые зоны”, зоны отдыха, а также другие объекты и решения по ландшафтному дизайну, построить игровые и спортивные площадки или другие предназначенные для проведения свободного времени сооружения.

Среди поддерживаемых городом проектов также могут быть: строительство или улучшение парковочных площадок, площадок для мусорных домиков и контейнеров; установка уличного освещения; приведение в порядок или создание заборов и ограждений, в том числе шлагбаумов; установка и приведение в порядок дворового инвентаря, работы, направленные на улучшение условий для передвижения людей с ограниченными возможностями (установка пандусов и поручней); приобретение и установка видеокамер для обеспечения безопасности территории двора.