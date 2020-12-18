С нового года из старых телевизоров могут пропасть каналы свободного вещания

Это означает, что около 100 000 владельцев старых телевизоров больше не смогут смотреть эти телеканалы, пишет RusERR.

В основном, это касается зрителей каналов ETV, ETV2 и ETV+, которые получают сигнал с телеантенны, потому что частные каналы в Эстонии ушли из свободного вещания.

Желая не допустить ситуации, когда у людей со старыми телевизорами и антеннами пропадет картинка с экрана, правительство решило отдельно финансировать параллельное вещания как в формате HD, так и в формате SD. В 2019 году на это было выделено 200 000 евро, а в этом году — 300 000 евро. На следующий год также потребовалось бы около 300 000 евро, но в правительстве выделение денег не утвердили.