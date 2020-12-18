18.12.2020, 07:48

С нового года из старых телевизоров могут пропасть каналы свободного вещания

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EST 7
Kui vaadata telerit katusel oleva antenni abiga, on hiljuti vabalevist lahkunud kodumaiste kanalite vaatamiseks tarvis eraldi kaarti või digiboksi.
Anni Õnneleid

Поскольку правительство до сих пор не нашло дополнительных денег на параллельную трансляцию бесплатных каналов эстонского телерадиовещания (ERR) в старом формате SD и новом формате HD, то с большой долей вероятности эти каналы с нового года будут доступны только в формате высокого разрешения, т.е. HD.

Это означает, что около 100 000 владельцев старых телевизоров больше не смогут смотреть эти телеканалы, пишет RusERR.

В основном, это касается зрителей каналов ETV, ETV2 и ETV+, которые получают сигнал с телеантенны, потому что частные каналы в Эстонии ушли из свободного вещания.

Желая не допустить ситуации, когда у людей со старыми телевизорами и антеннами пропадет картинка с экрана, правительство решило отдельно финансировать параллельное вещания как в формате HD, так и в формате SD. В 2019 году на это было выделено 200 000 евро, а в этом году — 300 000 евро. На следующий год также потребовалось бы около 300 000 евро, но в правительстве выделение денег не утвердили.

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