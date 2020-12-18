С нового года из старых телевизоров могут пропасть каналы свободного вещания(3)
Поскольку правительство до сих пор не нашло дополнительных денег на параллельную трансляцию бесплатных каналов эстонского телерадиовещания (ERR) в старом формате SD и новом формате HD, то с большой долей вероятности эти каналы с нового года будут доступны только в формате высокого разрешения, т.е. HD.
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