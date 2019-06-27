27.06.2019, 07:54

"С нетерпением жду встречи". Тынис Лукас пригласил своего российского коллегу в Эстонию


rus.delfi.ee
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Tõnis Lukas ERMis
Tõnis LukasFoto: Argo Ingver

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас пригласил своего российского коллегу Владимира Мединского посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов, который с 17 по 19 июня 2020 года пройдет в Тарту.

Ранее приглашение приехать на это же мероприятие было сделано и президенту РФ Владимир Путину, сообщает rus.err.ee.

"Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы пригласить вас принять участие в 8-м Всемирном конгрессе финно-угорских народов в следующем году. Я убежден, что это событие помогает нам развивать сотрудничество и строить более прочные мосты между нашими странами в сфере культуры", — говорится в послании Лукаса Мединскому, отправленном 26 июня.

"От имени Министерства культуры Эстонии и от себя лично я с нетерпением жду встречи с вами в Эстонии в следующем году", — добавил Тынис Лукас.

В своем письме Тынис Лукас также отметил, что культурное сотрудничество между Эстонией и Россией на протяжении многих лет является успешным.

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