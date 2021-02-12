С наступлением холодов стало поступать все больше сигналов тревоги от датчиков угарного газа

Поскольку угарный газ не имеет запаха и цвета, люди часто относятся к сигналам датчика угарного газа равнодушно и считают, что опасности нет.

В январе от датчика дыма и угарного газа Nublu в G4S поступило на 20 процентов больше сигналов тревоги, чем в декабре: в сутки в среднем полсотни сигналов, вызванных угарным газом. В октябре, когда начался отопительный сезон, датчики передавали в два раза меньше таких сигналов.

Если сравнить сигналы тревоги, вызванные дымом, с сигналами тревоги, причиной которых стал угарный газ, то последних поступает на 20 процентов больше, то есть главной проблемой является невидимый и очень ядовитый угарный газ, не имеющий запаха.

”Наши работники центра управления и отдела техподдержки подтверждают, что часто причиной сигналов тревоги, вызванных угарным газом, становится то, что человек слишком рано закрыл задвижку печи”, — сказал директор центра обслуживания и управления G4S Eesti Рейко Тяэкер. Клиенты услуги датчика дыма и угарного газа Nublu нередко говорят позвонившим им работникам G4S, что ничего не случилось, тревога ложная. ”Такое отношение очень опасно, — подчеркнул Тяэкер. — Если человек десятилетиями слишком рано закрывал задвижку печи, ему сложно понять, почему теперь срабатывает датчик. Человек уверен, что топит печь правильно, но это не всегда так”.

Задвижку печи можно закрывать тогда, когда угли окончательно погаснут. Если задвижку закрывают, когда угли еще тлеют, на самом деле процесс горения продолжается — и выделяется угарный газ. Он не имеет запаха и цвета, то есть человек просто не чувствует этот ядовитый газ, поэтому и не ощущает опасности.

Датчик — единственный безопасный способ обнаружить угарный газ. ”Принцип работы датчиков угарного газа прост и надежен. Если датчик сработал, на это есть причина, и ее надо проверить, а не предполагать, что тревога ложная. Если дым мы еще можем увидеть, то угарный газ — нет, поэтому никогда нельзя недооценивать сигналы тревоги, издаваемые датчиком угарного газа”, — призвал Тяэкер. По его словам, даже бывали случаи, когда датчик срабатывал из-за угарного газа, просочившегося в комнату из соседней квартиры.