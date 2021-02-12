12.02.2021, 20:49

С наступлением холодов стало поступать все больше сигналов тревоги от датчиков угарного газа


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Kamina kütmine
Foto: Andres Putting

В холодную погоду в центр управления охранного предприятия G4S Eesti поступает все больше сигналов тревоги от датчиков угарного газа, что объясняется тем, что люди стали чаще топить печи.

Поскольку угарный газ не имеет запаха и цвета, люди часто относятся к сигналам датчика угарного газа равнодушно и считают, что опасности нет.

В январе от датчика дыма и угарного газа Nublu в G4S поступило на 20 процентов больше сигналов тревоги, чем в декабре: в сутки в среднем полсотни сигналов, вызванных угарным газом. В октябре, когда начался отопительный сезон, датчики передавали в два раза меньше таких сигналов.

Если сравнить сигналы тревоги, вызванные дымом, с сигналами тревоги, причиной которых стал угарный газ, то последних поступает на 20 процентов больше, то есть главной проблемой является невидимый и очень ядовитый угарный газ, не имеющий запаха.

”Наши работники центра управления и отдела техподдержки подтверждают, что часто причиной сигналов тревоги, вызванных угарным газом, становится то, что человек слишком рано закрыл задвижку печи”, — сказал директор центра обслуживания и управления G4S Eesti Рейко Тяэкер. Клиенты услуги датчика дыма и угарного газа Nublu нередко говорят позвонившим им работникам G4S, что ничего не случилось, тревога ложная. ”Такое отношение очень опасно, — подчеркнул Тяэкер. — Если человек десятилетиями слишком рано закрывал задвижку печи, ему сложно понять, почему теперь срабатывает датчик. Человек уверен, что топит печь правильно, но это не всегда так”.

Задвижку печи можно закрывать тогда, когда угли окончательно погаснут. Если задвижку закрывают, когда угли еще тлеют, на самом деле процесс горения продолжается — и выделяется угарный газ. Он не имеет запаха и цвета, то есть человек просто не чувствует этот ядовитый газ, поэтому и не ощущает опасности.

Датчик — единственный безопасный способ обнаружить угарный газ. ”Принцип работы датчиков угарного газа прост и надежен. Если датчик сработал, на это есть причина, и ее надо проверить, а не предполагать, что тревога ложная. Если дым мы еще можем увидеть, то угарный газ — нет, поэтому никогда нельзя недооценивать сигналы тревоги, издаваемые датчиком угарного газа”, — призвал Тяэкер. По его словам, даже бывали случаи, когда датчик срабатывал из-за угарного газа, просочившегося в комнату из соседней квартиры.

Если сработал датчик угарного газа, следует проветрить помещения и перепроверить возможные источники угарного газа. Обычно угарный газ возникает в помещениях, в которых есть отопительные или газовые приборы, выделяющие горячие газы, например, печь, камин, дровяная плита, газовый бойлер, газовый котел. В этом случае угарный газ смешивается с теплым воздухом и поднимается к потолку.

”Охранные предприятия предлагают датчики, которые передают сигнал в центр управления фирмы, и тогда можно вместе с клиентом выяснить, по какой причине мог сработать датчик угарного газа, — рассказал Тяэкер. — Сообщая клиенту о поступившем сигнале тревоги, мы инструктируем его, что делать, если угарный газ проник в комнату — чтобы человек не остался один на один с этим фактом и не запаниковал”.

Тяэкер подчеркнул, что автономные датчики, которые издают сигнал тревоги только на месте, люди порой просто выключают, не проверяя причину. В этом случае игнорируется возможный источник опасности, которым может быть неисправный очаг топки или ошибки при растопке.

Например, датчик дыма и угарного газа Nublu не только издает громкий сигнал тревоги, но и передает сообщение в центр управления G4S, работник которого связывается с клиентом и спрашивает, нужна ли помощь. При необходимости на место происшествия высылается ближайший патрульный экипаж или спасатели-добровольцы. Если есть причина заподозрить, что действительно произошел пожар, сообщение о происшествии сразу же передается по номеру экстренной помощи 112. Данной услугой пользуются 25 000 семей по всей Эстонии. По аналогичному принципу работают датчики дыма и угарного газа, подключенные к охранным системам.

Для того чтобы датчик передал сигнал тревоги, угарный газ должен достичь датчика. И чем раньше, тем лучше. Раннему обнаружению ядовитого газа способствует правильная установка датчика. Следует строго следовать инструкциям производителя, то есть инструкции по эксплуатации. Точно не стоит прислушиваться к советам друзей и знакомых: результаты исследования, проведенного G4S, показывают, что в Эстонии распространяется много неверной информации об угарном газе и установке датчиков угарного газа.

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