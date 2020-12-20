С наступлением холодов появляются недомогания? Причина может быть очень простой!

Сухой воздух для человеческого организма — вредитель, действующий исподтишка: он высушивает кожу, способствует заражению инфекциями, провоцирует рассеянность и утомление, и далеко не сразу удается определить, что именно стало причиной недомоганий.

”До появления ребенка я даже не задумывалась о влажности в квартире, лишь позже я поняла, почему: влажность была в норме круглый год, — рассказала жительница Таллинна Алена Костромина. — С рождением малыша мы переехали в новый дом. Когда начался отопительный сезон, я начала замечать, что кожа и у нас с мужем, и у ребенка стала очень сухая, кремы не спасали. Появилось неприятное ощущение сухости глаз и в носу. Друзья одолжили свой гигрометр — он показал влажность 19%. Мы не поверили, приобрели свой, но и он показал все те же 19%. Теперь необходимо очень быстро решить проблему”.

Главное — вентиляция

Оптимальные параметры влажности в доме могут различаться в зависимости от времени года и региона проживания, но должны соблюдаться в обязательном порядке, в противном случае проблем со здоровьем не избежать. Проблема сухого воздуха действительно именно зимой встает наиболее остро. Чтобы сберечь тепло, мы плотно закрываем и даже заклеиваем окна, отопительные приборы работают с полной отдачей. Влажности при таких условиях просто неоткуда взяться.

Postimees приводит слова профессора Таллиннского технического университета Ярека Курницки, который в программе ”Terevisioon” на ETV рассказал, что из-за сухого воздуха происходит пересыхание и раздражение слизистых оболочек. По словам профессора, когда наступают морозы, например –10–15 градусов, воздух на улице становится сухим. Если поддерживать в комнате температуру около +21 градуса, то относительная влажность будет оставаться чуть выше и при морозной погоде.

Сухой воздух начинает беспокоить людей, когда относительная влажность падает ниже 20%. Здоровый человек привыкает к этому за несколько дней. Однако сухой воздух вызывает пересыхание кожи, поэтому требуется, например, использовать увлажняющий крем.