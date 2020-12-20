С наступлением холодов появляются недомогания? Причина может быть очень простой!

Сыро, нормально или сухо?
Как определить, достаточно ли влажный воздух в вашем доме? Если нет под рукой специального прибора — гигрометра, можно воспользоваться ”домашним” методом, для этого нужны только стакан воды и холодильник. Естественно, этот способ точных данных об уровне влажности в квартире не даст, но определенные выводы сделать позволит.
Наполните стакан холодной проточной водой и отправьте в холодильник. Через 3 часа достаньте стакан и расположите его в комнате вдали от источников тепла. Подождите 5 минут, затем оценивайте результат. Если стенки стакана высохли — в помещении пониженная влажность, стенки остались запотевшими — средняя, капли стекают по стенкам — повышенная.
Увлажняем своими руками
Если покупка специального увлажнителя не входит в планы, но увлажнить воздух все-таки хочется, можно воспользоваться и проверенными временем ”народными” способами. В интернете можно найти подробные инструкции, как сделать увлажнитель на батарею из пластиковой 5 л бутылки и длинной полосы ткани, однако этот способ годится лишь для дома, где нет любопытных малышей. Чаще всего можно услышать совет повесить на батарею мокрое полотенце или простыню. Это и действенно, и безопасно, однако недостаток этого метода в том, что высыхает текстиль довольно быстро и его придется регулярно смачивать, да и вид не слишком эстетичный.
В магазинах товаров для быта можно приобрести специальные емкости для воды, которые вешают на батарею. Вода постепенно испаряется из сосуда, наполняя помещение влагой. Чаще всего они выполнены из пластика или керамики, и бывают самых разных форм. Правда, площадь испарения у них небольшая, поэтому одной емкости может быть недостаточно. Крепления у них, как правило, надежные, а цена невелика. Например, Metrox324 — керамический сосуд в виде котенка для увлажнения воздуха весом 200 г и емкостью 235 мл стоит 7,99 евро, а лаконичный пластмассовый контейнер с металлическим крючком — всего 1,99.
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